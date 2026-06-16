Direcția de Asistență Socială Baia Mare a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale, în afara organigramei instituției, în cadrul proiectului „Sprijin pentru seniorii băimăreni”.

Este vorba despre posturile de Îngrijitoare 1 și Îngrijitoare 2, cu normă întreagă de lucru, respectiv 8 ore pe zi, angajarea urmând să fie realizată pe perioadă determinată, conform prevederilor legale în vigoare.

Concursul este organizat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru ocuparea posturilor contractuale din sectorul bugetar, a Codului Muncii și a procedurilor interne de recrutare și selecție aplicabile posturilor din afara organigramei.

Proiectul „Sprijin pentru seniorii băimăreni” urmărește dezvoltarea serviciilor de asistență și îngrijire dedicate persoanelor vârstnice din municipiu, contribuind la îmbunătățirea calității vieții acestora și la creșterea gradului de sprijin acordat seniorilor aflați în nevoie.

Persoanele interesate pot consulta anunțul complet și condițiile de participare pe canalele oficiale ale Direcției de Asistență Socială Baia Mare.