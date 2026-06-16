Răzvan, băiețelul care a devenit cunoscut după ce vindea plante și flori pentru a-și ajuta părinții, continuă să impresioneze prin ambiția și devotamentul său față de familie.

Recent, Anghel Ghiorghiu l-a întâlnit la intrarea în Suceava dinspre Adâncata, unde copilul vindea hribi culeși chiar de el. Potrivit acestuia, deși a trecut de multe ori prin zonă, abia acum a avut ocazia să se oprească și să afle mai multe despre povestea băiatului.

„Într-o lume în care mulți uităm să prețuim ceea ce avem, Răzvan ne oferă tuturor o lecție de viață. Muncește cu demnitate, citește, luptă și nu cere nimic de la nimeni, ci încearcă prin propriile puteri să fie un sprijin pentru cei de acasă”, a transmis Anghel Ghiorghiu.

Acesta a precizat că l-a avut alături și pe fiul său, dorind să-i ofere un exemplu de muncă, respect, bunătate și dragoste față de părinți.

Povestea lui Răzvan a emoționat numeroși oameni din comunitate, care văd în el un model de perseverență și responsabilitate. Copilul continuă să muncească pentru a-și ajuta familia, iar cei care trec prin zonă sunt îndemnați să îl sprijine prin achiziționarea produselor pe care le vinde.