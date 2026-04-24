Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare a fost transformat în spital clinic, odată cu înființarea Secției Clinice de Cardiologie, măsură confirmată de Ministerul Sănătății. Decizia este salutată de Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, care subliniază impactul pozitiv asupra sistemului medical local.

Potrivit reprezentanților instituției, această schimbare aduce beneficii directe pentru pacienți: servicii medicale mai sigure și mai eficiente, personal mai bine pregătit și acces la metode moderne de diagnostic și tratament, fără a mai fi necesare deplasări în alte centre universitare.

Directorul general al CAS Maramureș, Adrian Mădăraș, a subliniat că statutul de spital clinic înseamnă, în primul rând, creșterea calității actului medical și consolidarea unei culturi a performanței în rândul personalului.

Ce înseamnă statutul de spital clinic: integrarea activității medicale cu formarea universitară, implicarea medicilor rezidenți și a studenților în pregătire practică, dezvoltarea continuă a competențelor profesionale, servicii medicale aliniate la standardele medicinei moderne.

Colaborarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca consolidează această direcție, contribuind la formarea unor echipe medicale tot mai bine pregătite.

În special în domenii precum cardiologia, imagistica medicală, oncologia sau neurologia, nivelul de pregătire al specialiștilor influențează direct rapiditatea diagnosticului și eficiența tratamentelor.

Reprezentanții CAS Maramureș subliniază că investiția în competența personalului medical este esențială pentru dezvoltarea unui sistem de sănătate performant, orientat către nevoile pacientului.

Transformarea spitalului marchează un moment important pentru comunitate, oferind șansa unor servicii medicale de calitate, mai aproape de casă.