Polițiștii maramureșeni continuă să intervină ferm în sprijinul victimelor faptelor de violență domestică, dispunând măsuri pentru prevenirea comiterii altor fapte ce ar putea pune în pericol viața sau integritatea fizică a persoanelor.

Joi, 23 aprilie a.c., o tânără de 26 de ani a solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Comunal Cicârlău, sesizând că ar fi fost agresată de concubinul său.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi exercitat acte de violență asupra victimei în urmă cu câteva luni, însă, acesta a menifestat un comportament violent, în continuare, față de aceasta.

Cu privire la aspectele semnalate, tânăra nu a formulat plângere penală, însă a solicitat intervenția polițiștilor pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Astfel, în urma parcurgerii procedurii de evaluare a riscului, a fost emis un ordin de protecție provizoriu prin care bărbatului i s-a impus să păstreze o distanță minimă față de victimă.

Situația este monitorizată în permanență de polițiști pentru verificarea respectării obligațiilor impuse, precum și pentru prevenirea altor fapte de violență.

Polițiștii maramureșeni vă reamintesc că nicio formă de violență nu trebuie s[ fie acceptată, iar tăcerea nu protejează, ci încurajează abuzul.

Dacă ești victimă sau dacă știi pe cineva aflat într-o stituație de risc, cere ajutor! Un apel la 112 poate face diferența dintre suferință și siguranță!