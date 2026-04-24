Joi, 23 aprilie, în jurul orei 16.40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ulmeni au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul că în localitatea Colțirea a avut loc un accident rutier, soldat cu victimă.

La fața locului, din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr de 25 de ani, din localitatea Fărcașa, conducea un autoturism din direcția localității Ardusat spre municipiul Baia Mare, iar la un moment dat, în timp ce efectua manevra de depășire a unui autovehicul, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.

În urma coliziunii, conducătorul auto de 25 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Rezultatele testării cu aparatul etilotest au fost negative în cazul ambilor conducători auto implicați în accidentul rutier.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor ți împrejurărilor producerii evenimentului.