În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 01.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au efectuat verificări în cazul unui autoturism oprit pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 30 de ani, în cazul căruia polițiștii au stabilit că se află în perioada de suspendare a dreptului de a conduce.

Polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările.

La 23 aprilie a.c., în jurul orei 14.40, polițiștii din Borșa, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au oprit pentru control un autoturism, care circula pe strada Libertății din Baia Mare.

Polițiștii au efectuat verificări privind conducătorul auto și autoturismul condus, stabilind că tânărul de 25 de ani, aflat la volanul autoturismului, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.