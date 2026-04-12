Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” marchează Sărbătorile Pascale printr-o inițiativă dedicată pacienților internați, cărora le-a pregătit un meniu tradițional specific acestei perioade.

Acțiunea are ca scop crearea unui climat cât mai apropiat de cel familial și oferirea unui plus de confort psihic pentru pacienții care petrec Paștele în unitatea medicală.

Meniul festiv a inclus ouă roșii și aperitive, ciorbă tradițională, friptură cu garnitură, precum și deserturi specifice – cozonac și pască.

Reprezentanții spitalului transmit că astfel de demersuri fac parte din preocuparea constantă pentru îmbunătățirea condițiilor de îngrijire, nu doar din punct de vedere medical, ci și emoțional.

Cu această ocazie, conducerea unității le urează pacienților multă sănătate, liniște sufletească și sărbători binecuvântate.