Premierul maghiar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria, într-un scurt discurs susținut duminică seara, în fața susținătorilor săi.

„Rezultatul alegerilor este clar și fără echivoc, dureros pentru noi”, a declarat Viktor Orbán la începutul discursului său, recunoscând înfrângerea electorală, citat de portofolio.hu.

„Rezultatele alegerilor nu sunt încă definitive, dar sunt clare și ușor de înțeles. Rezultatul alegerilor este dureros pentru noi, dar clar. Nu ni s-a acordat responsabilitatea și posibilitatea de a guverna. L-am felicitat pe câștigător”, a declarat Orbán, potrivit Reuters.

El a adăugat că Fidesz va servi Ungaria din opoziție.

Anterior, Viktor Orban l-a sunat pe liderul partidului TISZA, Peter Magyar, pentru a-l felicita.

Sursa Foto: Facebook