Cu aceste urări a început Papa Leon al XIV-lea apelurile succesive alocuțiunii care a însoțit rugăciunea antifonului marian pascal Regina Coeli, de duminică, 12 aprilie, din Piața San Pietro. „Să nu se stingă atenția comunității internaționale față de drama acestui război!” – a cerut pontiful, făcând referire la Ucraina.

Obligație morală protejarea civililor față de efectele atroce ale războiului

Succesiv, Papa Leon și-a îndreptat atenția spre conflictul din Liban, spunând: „Sunt mai aproape ca niciodată și de iubitul popor libanez în aceste zile de suferință, de teamă și de speranță neclintită în Dumnezeu. Principiul umanității, înscris în conștiința fiecărei persoane și recunoscut în legile internaționale, implică obligația morală de a proteja populația civilă de efectele atroce ale războiului. Fac apel la părțile aflate în conflict să înceteze focul și să caute de urgență o soluție pașnică”.

De asemenea, Sfântul Părinte a amintit că miercuri, 15 aprilie, se împlinesc trei ani de la începutul conflictului sângeros din Sudan. „Cât suferă poporul sudanez, victimă nevinovată a acestei drame inumane!” – a evidențiat pontiful, reînnoind „apelul sincer către părțile beligerante să pună capăt conflictului armat și să înceapă, fără condiții prealabile, un dialog sincer menit să oprească cât mai curând acest război fratricid”.

Vă rog să mă însoțiți cu rugăciunile voastre în călătoria apostolică în Africa

Urându-le bun-venit tuturor, romani și pelerini, în special credincioșilor care au sărbătorit Duminica Milostivirii Divine în Sanctuarul Santo Spirito in Sassia, pontiful a amintit că luni, 13 aprilie, va pleca într-o călătorie apostolică de zece zile în patru țări africane: Algeria, Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială, cerându-ne: „Vă rog să mă însoțiți cu rugăciunile voastre.”

Fiți constanți și credincioși față de Sfânta Liturghie, într-o lume care are mare nevoie de pace

Îndemnul de a fi constanți și fideli față de întâlnirea noastră cu Cel Înviat din cadrul celebrărilor euharistice, mai ales în lumea din zilele noastre, în care este atât de mare nevoie de pace, s-a aflat în centrul alocuțiunii Papei Leon al XIV-lea care a însoțit antifonului marian pascal Regina Coeli, de duminică, 12 aprilie 2026.

„Dragi frați și surori, o duminică frumoasă și, încă o dată, urarea Paște fericit!” – a spus pontiful la începutul alocuțiunii, amintind că în cea de-a doua duminică de Paște, dedicată de Sfântul Ioan Paul al II-lea Milostivirii Divine, citim în Evanghelie despre apariția lui Isus cel înviat în fața apostolului Toma (cf. In 20,19-31). „Faptul” – a continuat – „se petrece la opt zile după Paște, în timp ce comunitatea este adunată, și acolo Toma îl întâlnește pe Învățătorul, care îi cere să privească semnele cuielor, să-și pună mâna în rana din coastă și să creadă (cf. v. 27) Este o scenă care ne face să reflectăm asupra întâlnirii noastre cu Isus cel Înviat. Unde să-l găsim? Cum să-l recunoaștem? Cum să credem? Sfântul Ioan, care istorisește evenimentul, ne dă indicații precise: Toma îl întâlnește pe Isus în a opta zi, în comunitatea adunată, și îl recunoaște în semnele sacrificiului său. Din această experiență izvorăște mărturisirea sa de credință, cea mai înaltă din întreaga a patra Evanghelie: Domnul meu și Dumnezeul meu! (v. 29).”

„Desigur” – a mai spus pontiful – „nu este întotdeauna ușor să crezi. Nu a fost ușor pentru Toma și nu este nici pentru noi. Credința trebuie hrănită și susținută. De aceea, în a opta zi, adică în fiecare duminică, Biserica ne invită să facem la fel ca primii ucenici: să ne adunăm și să celebrăm împreună Sfânta Liturghie. În cadrul acesteia ascultăm cuvintele lui Isus, ne rugăm, ne mărturisim credința, împărtășim darurile lui Dumnezeu în caritate, ne oferim viața în unire cu Jertfa lui Cristos, ne hrănim cu Trupul și Sângele Său, pentru a fi la rândul nostru martori ai Învierii Sale, așa cum indică termenul Liturghie, adică trimitere, misiune (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 1332).”

Evidențiind că Sfânta Liturghie duminicală „este indispensabilă pentru viața creștină”, Papa Leon a spus că luni, 13 aprilie a.c., va pleca în călătoria apostolică în Africa, amintind că „tocmai unii martiri ai Bisericii africane din primele secole, martirii din Abitina, ne-au lăsat o mărturie minunată în acest sens”, precizând: „Când li s-a oferit posibilitatea de a-și salva viața cu condiția să renunțe la celebrarea Sfintei Liturghii, ei au răspuns că nu pot trăi fără a celebra Ziua Domnului. Acolo se hrănește și crește credința noastră. Acolo eforturile noastre, deși limitate, prin harul lui Dumnezeu se contopesc ca acțiuni ale membrelor unui singur trup – Trupul lui Cristos – în realizarea unui singur mare proiect de mântuire care îmbrățișează întreaga omenire. Prin celebrarea euharistică, chiar și mâinile noastre devin mâinile Celui Înviat, martore ale prezenței Sale, ale milostivirii Sale, ale păcii Sale, prin semnele muncii, ale sacrificiilor, ale bolii, ale trecerii anilor, care sunt adesea gravate în ele, precum în tandrețea unei mângâieri, a unei strângeri de mână, a unui gest de caritate”.

La finalul alocuțiunii, Sfântul Părinte a îndemnat: „Dragi frați și surori, într-o lume care are atâta nevoie de pace, trebuie, mai mult ca oricând, să fim constanți și credincioși față întâlnirea noastră cu Cel Înviat, de la celebrările euharistice, pentru a pleca de acolo ca mărturisitori ai iubirii și purtători ai împăcării. Fie ca Fecioara Maria să ne ajute în acest demers, ea care este binecuvântată pentru că, prima dintre toți, a crezut fără să vadă (cf. Ioan 20,29)”.