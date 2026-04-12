Slujba de Înviere de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca a adunat, în noaptea de Paști din 12 aprilie 2026, mii de credincioși veniți să celebreze cel mai important moment al creștinătății. Ceremonia a fost oficiată de Andrei Andreicuț, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La miezul nopții, ierarhul a oferit Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim, rostind tradiționalul îndemn „Veniți de luați Lumină!”, moment emoționant întâmpinat cu reculegere și bucurie de către participanți.

În cuvântul de învățătură, mitropolitul a evidențiat tema Pastoralei din acest an – importanța familiei și rolul mamelor și bunicilor în păstrarea credinței, inspirându-se dintr-un verset biblic adresat Sfântului Apostol Pavel. Mesajul se înscrie în contextul Anului omagial dedicat pastorației familiei creștine și comemorării femeilor sfinte.

Slujba s-a încheiat cu tradiționala procesiune în jurul catedralei, în sunet de clopote și toacă, credincioșii cântând „Hristos a înviat!” și purtând lumânări aprinse.

Programul liturgic a continuat duminică dimineața, când Andrei Andreicuț a oficiat Sfânta Liturghie pascală și a citit Pastorala la Praznicul Învierii Domnului, în fața unei noi mulțimi de credincioși adunați la catedrală.