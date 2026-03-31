Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare marchează un moment important din istoria sa, aniversând 45 de ani de activitate dedicați îngrijirii pacienților.

Înființat în anul 1981, spitalul a evoluat continuu, adaptându-se cerințelor moderne din domeniul medical. De-a lungul anilor, echipele de medici, asistenți și personal auxiliar au demonstrat un devotament exemplar față de pacienți, contribuind la îmbunătățirea sănătății comunității.

Secțiile spitalului acoperă atât patologiile infecțioase, cât și domeniul psihiatriei, oferind tratamente specializate și sprijin pentru pacienți din întreg județul Maramureș și din zonele învecinate. În ultimii ani, investițiile în infrastructură și dotări au transformat unitatea într-un centru medical modern, capabil să facă față provocărilor din domeniul sănătății.

Personalul spitalului este format din specialiști de înaltă calificare, care își desfășoară activitatea cu profesionalism și empatie. Munca lor zilnică presupune nu doar tratamente medicale, ci și sprijin emoțional pentru pacienți și familiile acestora.

Cu această ocazie, marți, 31 martie, începând cu ora 12.00, vor avea loc prezentări medicale de specialitate, susținute de medici din domeniile: Boli infecțioase, Dermatovenerologie, Psihiatrie, Cardiologie, Radiologie și imagistică medicală, Endocrinologie și Terapie intensivă – informații actuale și utile, menite să sprijine pacienții în viața de zi cu zi.

La mulți ani și multe realizări!