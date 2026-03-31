Consiliul Județean Maramureș informează cetățenii că, în data de 31 martie, respectiv 2 aprilie, precum și în perioada 6–9 aprilie, începând cu ora 04:00, vor fi executate lucrări de montare a grinzilor prefabricate la obiectivul de investiții „Pasaj Clubul Văcarilor (Baia Mare – Recea)”.

Lucrările se desfășoară la intrarea în Baia Mare, pe DN1C, la intersecția cu strada Europa, zonă în care traficul ar putea fi afectat temporar.

Pentru buna desfășurare a intervențiilor și siguranța tuturor participanților la trafic, autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în perimetrul lucrărilor.