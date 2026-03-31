Luni, 30 martie a.c., polițiștii Serviciului Rutier, împreună cu polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară au desfășurat o activitate educativ-preventivă la Școala Gimnazială Nr. 18 din Baia Mare, în cadrul programului „Săptămâna Altfel”.





Atenția copiilor a fost atrasă de laboratorul de educație rutieră, prin intermediul căruia au avut ocazia de a învăța, într-un mod interactiv, principalele reguli de circulație și comportamentele corecte în trafic.

Prin jocuri și discuții deschise, polițiștii le-au explicat copiilor cât de importantă este atenția în trafic și respectarea regulilor de circulație , menționând și riscurile la care se expun atunci când acestea nu sunt respectate.

Astfel de activități au rolul de a forma deprinderi corecte încă de la vârste mici și de a contribui la creșterea gradului de siguranță rutieră.

Polițiștii vor continua activitățile de informare și prevenire în unitățile de învățământ, pentru siguranța elevilor.