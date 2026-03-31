Rezultate remarcabile pentru elevii de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare, prezenți la Olimpiada Națională de Informatică desfășurată la Pitești. Trei elevi au reprezentat liceul, fiind însoțiți de profesorul Alin Maidan.

După o competiție dificilă, marcată și de o serie de ghinioane, elevul Tudor Costin, din clasa a XII-a, a obținut mențiune și medalie de argint, încununând astfel efortul depus în cei patru ani de liceu. Mai mult, Tudor a depășit pragul de 300 de puncte la baraj și a reușit o performanță deosebită: calificarea în lotul național.

Alături de el au reprezentat liceul, după clasările pe locul I la etapa județeană, elevii Adrian Dumitru (clasa a IX-a) și Mario Vanca (clasa a XI-a), care au avut evoluții apreciate.

Profesorii și conducerea unității de învățământ au transmis felicitări tuturor elevilor pentru rezultatele obținute, dar și cadrelor didactice care au contribuit la pregătirea lor. Mult succes pe mai departe!