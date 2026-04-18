Un exemplu de responsabilitate și implicare vine din partea polițistului Petruț Dan, din cadrul Serviciului Cabinet al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, care a demonstrat că datoria față de comunitate nu se oprește odată cu terminarea programului.

Aflat în timpul liber, acesta a intervenit prompt în cazul accidentului rutier produs în seara de 17 aprilie, pe Dura.

Polițistul a observat producerea evenimentului și a acționat imediat, luând primele măsuri la fața locului. Ulterior, a apelat numărul unic de urgență 112, oferind informațiile necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor specializate.

Până la sosirea acestora, a rămas la locul accidentului, acordând sprijin persoanelor implicate și contribuind la menținerea unui climat de siguranță.

Gestul său subliniază faptul că responsabilitatea și spiritul civic sunt valori care definesc profesia de polițist, indiferent de moment.

Polițiștii maramureșeni reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive.