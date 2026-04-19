Duelul pentru evitarea retrogradării, dintre Știința Explorări și CSM București a continuat sîmbătă seara cu meciul 3, în sala sporturilor din Dobroești.

Au arbitrat: Darius Meșca și Marius Ștefurac (Ploiești). Observator Angheluș: Cotoanță (București).

Din păcate Știința Explorări pierde la limită, după ce am condus cu 2-1 la seturi. Astfel, scorul general a devenit 2-1 pentru adversari.

CSM București – Știința Explorări Baia Mare 3-2 (25-19, 22-25, 24-26, 25-23, 15-12)

Partida a patra se va disputa duminică, 19 aprilie, ora 16), tot în sala sporturilor din Dobroești.