Rezultate remarcabile pentru elevii băimăreni la Olimpiada Națională de Istorie 2026, desfășurată la Oradea.

Giurgiu Ștefan, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, a obținut locul III, confirmând performanța și pregătirea de excepție în domeniul istoriei.

De asemenea, Mureșan Tudor, elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Baia Mare, a fost distins cu mențiune, pentru rezultatele obținute în cadrul competiției.

Performanțele elevilor evidențiază nivelul ridicat de pregătire și implicarea cadrelor didactice, contribuind la promovarea excelenței în educație.