Elevii Colegiului de Arte din Baia Mare au obținut rezultate deosebite la Concursul Național de Interpretare „Lira de Aur”, desfășurat la Suceava în perioada 28–31 mai 2026. Tinerii muzicieni băimăreni au demonstrat talent, perseverență și pasiune pentru muzica clasică, reușind să se remarce într-o competiție de prestigiu dedicată interpretării instrumentale.

Printre laureați se numără:

Chira Radu , elev în clasa a VI-a, la flaut, pregătit de prof. Maria Pocol și prof. corepetitor Smaranda Grigorian – Premiul I ;

, elev în clasa a VI-a, la flaut, pregătit de prof. Maria Pocol și prof. corepetitor Smaranda Grigorian – ; Hoban Teodora , clasa a VII-a, flaut, prof. Maria Pocol și prof. corepetitor Smaranda Grigorian – Diplomă de participare ;

, clasa a VII-a, flaut, prof. Maria Pocol și prof. corepetitor Smaranda Grigorian – ; Rogoz Răzvan , clasa a X-a, clarinet, pregătit de prof. Daniel Mititi și prof. corepetitor Smaranda Grigorian – Premiul III ;

, clasa a X-a, clarinet, pregătit de prof. Daniel Mititi și prof. corepetitor Smaranda Grigorian – ; Mic Rami , clasa a V-a, chitară, prof. Sorin Taloș – Premiul I ;

, clasa a V-a, chitară, prof. Sorin Taloș – ; Pop Camelia, clasa a X-a, pregătită de prof. Ștefania Dragoș – Diplomă de participare.

Reprezentanții Colegiului de Arte au transmis felicitări tuturor elevilor participanți și profesorilor coordonatori, subliniind că aceste rezultate confirmă valoarea și nivelul ridicat al pregătirii artistice oferite în cadrul instituției.

Sursa: Colegiul de Arte Baia Mare