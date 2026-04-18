Sâmbătă și duminică, 18-19 aprilie, sala sporturilor “Constantin Jude” din Timișoara este gazda turneului Final 4 al Cupei României la handbal masculin. Cele două semifinale au avut învingătorii scontați, Timișoara și Dinamo, astfel că Minaur va juca duminică pentru bronz, de la ora 14.30.

Dinamo a jucat cum o făcea în Liga Campionilor, dispusă la efort și viteză în joc, pentru a descuraja încă din start orice tentație a băimărenilor. De altfel, după primele 15 minute, când bucureștenii s-au distanțat deja decisiv, antrenorul Nuno Darelo a trimis “grădinița” pe teren. Dinamo și-a văzut de jocul ei, a marcat sistematic și la pauză avea deja 10 goluri: 11-21. Partea a doua s-a jucat mult mai liber, mult mai relaxant, învingătoarea era deja cunoscută. Îl felicităm și pe Ovidiu Ardelean, care a fost desemnat jucătorul meciului din partea noastră (de la Dinamo a fost Vujovic).

Finala mică. Duminică, 19 aprilie, ora 14.30: Steaua București – CS Minaur Baia Mare. Arbitri: Evghin Ali (București) – Florin Mihordea (Târgoviște). Observator: Adrian Rucoi (Târgu Mureș)

Finala mare. Duminică, 19 aprilie, ora 17.30: Politehnica Timișoara – Dinamo București. Arbitri: Bogdan Stark (București) – Romeo Ștefan (Ploiești);. Observator: Viorel Vicea (București)

CS Minaur Baia Mare – Dinamo București: 27-36 (11-21)

Sala sporturilor “Constantin Jude” din Timișoara; cca 1.200 spectatori

Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Observator: Marius Barcan (Craiova)

Aruncări de la 7m: 4-2 (transformate: 3-1; au ratat Pavlov / Akimenko). Minute de eliminare: 4-8 (Adoreanu Kraiger, Mollino / Nistor, Buzle, Ladefoged, Rosta)

Minaur: Anton Terekhov (10 intervenții, a apărat un 7m), Darius-Cătălin Makaria (o intervenție) – Robert Nagy 2, Cosmin-Alexandru Stanciu 2, Tudor Botea 3, Mario Alberto Racolța 2, David Pavlov, Milan Kotrc 4 (2 din 7m), Ștefan Mark Adoreanu Kraiger 2, Antonio Ovidiu Bordeanu 2, Erik Leonard Pop 2, Stefan Vujic, Anderson Da Silva Mollino 2, Viorel Fotache 1, Lucas Alexandru Sabou, Ovidiu Ardelean 5 (unul din 7m). Oficiali: Nuno Miguel de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Raul Nistor

Dinamo: Vladimir Cupara (5 intervenții), Samir Bellahcene (7 intervenții, a apărat un 7m) – Branko Vujovic 9, Ionuț Nistor Ioniță 3 (unul din 7m), Andrei Iosif Buzle 2, Miguel Soares Martins 2, Frederik Ladefoged Blazejewicz 2, Pedro Enrique Veitia Valdes, Nicușor Andrei Negru 2, Haniel Vinicius Langaro Inoue 4, Armin-Raoul Tăut, Daniel Stanciuc 5, Miklos Rosta 2, Andrii Akimenko 2, Roman Dodică 3, Robert Mihai Militaru. Oficiali: Paulo Jose De Moura Perreira, Sebastian Bota, Jose Pinho de Souza, Louis Alfonso Santos Silva

CSA Steaua București – SCM Politehnica Timișoara: 22-33 (13-14)

Arbitri: Anton Drăgănescu (Tîrgu Jiu) – Florin Rădulescu (Drobeta Turnu Severin). Observator: Adrian Lupșa (Reșița)

Steaua: Denis Andrei Ștefan (2 intervenții), Ionuț Ciobanu (3 intervenții) – Claudiu Mazilescu 1, Shahoo Nosrati 1, Irakli Chikovani 2, Gabriel Sebastian Burlacu, Ovidiu Irimia 4, Alin Roșu, Andrei Cornel Mitu 2, Gheorghe-Sabin Constantina, Ciprian Șandru 6, Valentin Dincă, Maxim Oancea, Vasile Dobrincu, Alex Andrei Hornet 5, Andrei Florin Negrilă 1. Oficiali: Ionuț Ștefan Georgescu, Ștefan Bratu, Marius Tudor

Timișoara: Claudiu-Ionuț Pal (6 intervenții), Dan Lucian Vasile (11 intervenții, a apărat un 7m) – Alexandru George Andrei 5, Zakhar Denysov 2, Alves Thiago Ponciano, Marius Sadoveac, Paolo Kraljevic 5, Andras Szasz, Zoran Nikolic 1, Christian Manojlovic 4, Artem Kozakevych 5, Valentino Ravnic, Cristian-Stelian Fenici 2, Răzvan-Cristian Trif 2, Raul Campos Nantes 2, Risto Vujacic 5. Oficiali: George Ionuț Buricea, Sorin Octavian Sărăndan, Christian Victor Zembrod, Andrei Păiuș, Răzvan Szopka.