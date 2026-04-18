Sâmbătă, 17 aprilie, în jurul orei 20.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați să intervină pe strada Dura din localitate pentru soluționarea unui accident rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că în a evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme.

De asemenea, s-a stabilit faptul că, un conducător auto de 56 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism care circula pe direcția Tăuții Măgherăuș – Baia Mare.

Ulterior, cel de-al doilea autoturism ar fi fost proiectat într-un alt autovehicul.

În urma evenimentului rutier au rezultat pagube materiale.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, însă în cazul conducătorul auto de 56 de ani rezultatul a indicat o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Sub supravegherea procurorului de caz se continuă cercetările.