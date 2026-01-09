Panicați de anunțul că vor avea taxe și impozite mai mari de achitat, băimărenii au „înroșit” liniile telefonice ale Direcției de Taxe și impozite. Mulți dintre ei nu au acces la pkatforma globalpay.ro pentru a verifica on-line sumele, astfel că au ales varianta „clasică” a telefonului. Numai că, surpriză, la celălalt capăt al liniei telefonice nu a răspuns nimeni.

„Oare de ce la numerele de telefon ale Direcției de Taxe și Impozite ale Municipiului Baia Mare 0262 211005 si 0371 502376 nu răspunde nimeni???? Nici măcar nu se fomează, ți se închide automat apelul. (Oare s-au înzăpezit? Cred că așa au fost dintotdeauna, inclusiv vara..).Sau poate nu mai sunt valabile și cineva nu și-a făcut treaba și nu le-a actualizat pe pagină? Sau nu are nimeni posibilitatea să răspundă…. Ar fi foarte utilă o linie-două ptr. ca să nu încărcăm inutil spațiile de la ghișee, pentru o simplă imformație. Ar fi de dorit o rezoluție în eliminarea acestei probleme, în spdijinul cetățeanului. Vă mulțumesc!”, spun băimărenii.

Cert este că plata la ghișeele primăriei de pe Vasile Lucaciu se poate efectua doar de luni, 12 Ianuarie 2026.