Zăpada care a căzut fără oprire s-a depus într-un strat generos peste Baia Mare, dar acum pune în pericol trecătorii. În părculețul de pe Strada Oituz (în spatele blocului 6A) se află un brad rupt din cauza cantității de zăpadă.

Șpcatarii din zonă nu știu unde și cui să se adreseze pentru a scăpa de necaz.



„Oare unde am putea sesiza problema, avand in vedere ca bradul sta “rezemat” de firul de curent care leaga cei 2 stalpi de iluminat din parculet?”, spun aceștia.