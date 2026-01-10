Polițiștii din cadrul Secţiei 3 Poliție Rurală Fărcașa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat în vârstă de 54 de ani, într-un dosar penal instrumentat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Ca urmare a probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Din cercetări a reieșit că în cursul zilei de 7 ianuarie, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice, bărbatul a condus un autoturism, iar între localitățile Rodina și Gârdani ar fi provocat un accident de circulație în urma căruia a rezultat rănirea unui pasager de 18 ani.

În continuarea cercetărilor, rezultatul buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea de 2,54 g/l alcool pur în sânge.

În baza probatoriului administrat, la data de 9 ianuarie a.c., față de bărbatul de 54 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat magistraților, care au admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Facem precizarea că în cazul prezentat efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.