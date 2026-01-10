La data de 9 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Ocna Șugatag au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis pe numele unui bărbat de 47 de ani, din localitatea Giulești.

Mandatul de executare a pedepsei închisorii a fost emis de către Tribunalul Maramureș pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul, care are de executat o pedeapsă de 3 ani cu închisoarea, a fost depus la Penitenciarul Baia Mare.