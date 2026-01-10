În urma activităților investigativ-operative întreprinse de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comual Băiuț, 2 bărbați, bănuiți de comiterea infracțiunii furt, au fost identificați.

În fapt, la data de 1 ianuarie a.c., în jurul orei 13.00 polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că o femeie ar fi fost victima unei infracțiuni de furt.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că, dintr-un rastel, amplasat în curtea imobilul unei femei, de 75 de ani din localitatea Băiuț, ar fi fost sustrase 3 butelii cu gaz, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 1350 de lei.

Polițiștii au întocmit dosar penal și au demarat cercetări specifice, în urma cărora au identificat un bărbat de 45 de ani și un minor de 16 ani, bănuiți de comiterea faptei.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate de polițiști și restituit persoanei vătămate.

Sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.