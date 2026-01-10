Sâmbătă, 10 ianuarie, în “Jotron Arena” s-a disputat partida dintre Larvik HK și CS Minaur, joc din cadrul primei etape din grupele EHF European League (Grupa A). Minaur s-a dus în Norvegia cu 14 jucătoare, iar acestea s-au străduit să facă un meci bun și să obțină un rezultat favorabil în fața liderei la zi a campionatului norvegian. Larvik are 21 de puncte din 11 meciuri în REMA 1000-ligaen, cu 10 victorii și un egal, iar acolo mai joacă Storhamar sau Sola, echipe ce evoluează în Liga Campionilor.

Fetele noastre au etalat un joc destul de solid în prima parte a meciului, una în care echilibrul a fost evident, niciuna dintre echipe nereușind să treacă “pragul” de două goluri avantaj. Ne-am ăpărat bine, Dumanska a scos și ea 7 aruncări, iar atacul a mers rezonabil. Surprinzător s-o vedem pe Mițicuș multe minute pe faza de atac, inter stânga, ea jucând puțin acolo până acum. Glumind, putem spune că Mițicus n-a mai jucat inter de pe vremea când o chema Polocoșer. Cert este că s-a descurcat. Cea mai bună marcatoare din prima repriză a fost Woller, care a punctat de cinci ori (trei de la 7m). Interesant este că site-ul oficial al EHF ne informa că la pauză e 13-12 (deși a fost egal 13 – a lipsit golul Nikolettei Papp).

Nu se schimbă mai nimic în primele 10 minute din partea a doua. E 17-17 și Papp înscrie al doilea său gol (nemenîionat nici acesta). Tot Papp ne aduce pentru prima oară la două goluri: 18-20 (45). La 19-21, antrenorul gazdelor cere timp de odihnă. Nu ne mai interesează ce zice site-ul oficial, acolo e 19-18 pentru gazed (lipseau toate cele trei goluri ale Nikolettei). Avem ocazia să urcăm la trei, dar Ilyna nu poate marca. Apoi finlandezii o dau afară degeaba pe Papp (singura noastră eliminare din meci). Mai trece un atac și luăm gol de pe pivot (destul de multe din acea poziție): 21-21 (48), iar Joao Florencio cere time-out. Mai sunt 9 minute și jumătate și avem 23-21. Luăm gol, apoi Alba ratează de pe 6m. Dumanska scoate un 7m la Ramberg, iar Papp trage pe lângă, forțată de ameninîarea pasivului. Contraatac și Berg dă pe lângă poartă. Papp scapă mingea și Pedersen înscrie pe contraatac: 23-23 (54). Jucam 7 cu 6 și Alba marchează, apoi gazdele fac fault în atac. Lundback înscrie: 23-25 (56), iar Papp recuperează balonul. E minutul 55.42 și Lundback scoate 7m, iar Woller nu iartă: 23-26. Time-out Larvik. Luăm gol: 24-26 (56.22). Pierdem mingea, pasiv. Berg înscrie: 25-26 (57.58). Quintino înscrie dintr-un unghi extrem de greu, că de-aia a fost campioană mondială. Încearcă și Larvik 7 cu 6, noi nu. Înscrie Pedersen: 26-27 (59.01). Time-out Baia Mare (59.24). Nu mai avem cum pierde meciul. Lundback pătrunde, nu se dă 7m. Mai sunt 16 secunde, suntem în pasiv, aruncă Lundback și se poate stinge lumina în Jotron Arena: 26-28. Debut cu victorie în EHF European League.

Fie Woller a fost desemnată cea mai bună jucătoare de la Minaur, iar Tirill Alexandrine Solumsmoen Morch cea mai bună de la lidera din Norvegia.

Larvik Handballklubb – CS Minaur Baia Mare: 26-28 (13-13)

Jotron Arena Larvik; cca 500 spectatori

Arbitri: Sami Kinnari și Johan Skogberg (ambii din Finlanda). Delegat EHF: Ilmars Kazinieks (Letonia)

Aruncări de la 7m: 2-7 (transformate: 1-7, a ratat Ramberg). Minute de eliminare: 2-2 (Wolff / Papp)

Larvik: Dina Frisendal (11 intervenții), Christine Neumann Strom – Tirill Alexandrine Solumsmoen Morch 7, Sara Berg 5, Julie Hulleberg 4, Christina Pedersen 4, Guro Ramberg 3 (unul din 7m), Froydis Wiik Seierstad 2, Maja Furu Sateren 1, Mari Kirkeby Stensrud, Charlotte Koffeld Iversen, Kine Hauge Kvalsund, Martine Wolff, Amanda Maria Kurtovic, Tiril Birgitte Rosenberg. Staff: Henrik Signell (Suedia, principal), Lene Rantala (Danemarca, secund), Martin Reiersen (cu portarii), Jørgen Eia Bringedal (fizioterapeut)

Minaur: Yuliya Dumanska (10 intervenții, a apărat un 7m), Daria Maria Tocaciu (nu a jucat) – Fie Woller 9 (7 din 7m), Alba Chiara Spugnini Santome 5, Nikoletta Papp 3, Dziyana Ilyna 3, Jessica Quintino Ribeiro 2, Amelia Julia Lundback 2, Anca Georgiana Mițicuș 2, Maria Andreea Ianăși, Maria Gomes da Costa, Denisa Romaniuc, Andriyana Naumenko, Eliza Lăcusteanu (nu au jucat). Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Programul jocurilor pentru Minaur

Sâmbătă, 10 ianuarie, ora 19.00 (Jotron Arena): Larvik HK – CS Minaur: 26-28

Sâmbătă, 17 ianuarie, 17.00 (Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): CS Minaur – Motherson Mosonmagyarovari KC

Sâmbătă, 24 ianuarie, ora 21.00 (Salza Halle, Bad Langensalza): Thuringer HC – CS Minaur

Sâmbătă, 7 februarie, 17.00 (Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): CS Minaur – Thuringer

Sâmbătă, 14 februarie, 19.00 (Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): CS Minaur – Larvik

Sâmbătă, 21 februarie, 17.00 (UFM Arena, Mosonmagyaróvár): Moson – CS Minaur

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală din martie 2026, în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai 2026.