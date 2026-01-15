Miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 18.00, polițiștii din Baia Mare au oprit pentru control un autoturism pe bulevardul Regele Mihai I.

La volanul autoturismului a fost depistată o femeie de 74 de ani, iar în urma testării acesteia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentrație de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, aceasta a fost condusă la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză, polițiștii continuă cercetările.