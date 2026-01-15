Azi-noapte, în jurul orei 00.10, polițiștii Biroului Rutier Sighetu Marmației, care desfășurau activități specifice în trafic, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe strada Câmpu Negru din localitate.

Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiști, mărind viteza de deplasare. Astfel, s-a procedat la urmărirea acestuia, iar la un moment dat cel în cauză a abandonat autoturismul și a fugit.

În scurt timp, polițiștii au interceptat conducătorul auto, stabilind că este vorba de un tânăr de 26 de ani care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, în urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, în urma verificării autovehiculului în bazele de date, a reieșit faptul că în cazul acestuia nu exista încheiată o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, iar inspecția tehnică periodică era expirată.

Față de cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal, cercetările efectuându-se sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.