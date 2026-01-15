Nu sunt drumuri naționale blocate sau cu trafic restricționat.

Situația stării de practicabilitate a părții carosabile:

• DN1C, E58 și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare – carosabil curat și umed;

• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – carosabil curat și umed;

• DN18 Petrova – carosabil curat și umed;

• DN18 și DN17C – carosabil curat și umed;

• DN18 Pasul Prislop – carosabil curat și umed

• DN18B Târgu Lăpuș – carosabil curat și umed;

• DN19 Huta Certeze – carosabil curat și umed,

Intervenții utilaje și material antiderapant:

• Patru utilaje cu lamă pe DN1C, E58 și varianta de ocolire municipiului Baia Mare pentru lucrări de lărgire a parții carosabile și curățarea parcărilor de zăpadă;

• Șase utilaje pe DN18, Pasul Gutâi, cu opt tone de material antiderapant;

* Două utilaje pe DN19, Huta-Certeze cu 10 tone de material antiderapant;

* Două utilaje pe DN18 la Petrova, spre Leordina și Vișeu de Sus, pentru lucrări de lărgire a parții carosabile și curățarea parcărilor de zăpadă;

• Un utilaj pe DN18 și DN17C cu cinci tone de material antiderapant;

* Două utilaje pe DN18, Borșa și Pasul Prislop cu șase tone de material antiderapant. S-a lucrat și cu autofreza pentru lărgirea părții carosabil

* Patru utilaje pe DN18B Târgu Lăpuș cu nouă tone de material antiderapant;

Total utilaje: 21 de utilaje în acțiune cu 38 tone de material antiderapant Cer acoperit. Vizibilitatea în trafic este bună. Ninge pe DN18, în Pasul Prislop. În vârful pasului montan se semnalează ceață.