La data de 14 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Rona de Sus au înregistrat dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea fără drept de articole pirotehnice și, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că un bărbat de 36 de ani, din localitatea Rona de Sus, ar fi suferit leziuni în urma exploziei unei petarde pe care ar fi folosit-o fără drept. În urma incidentului, bărbatul a necesitat îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reamintește cetățenilor că utilizarea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice poate avea consecințe grave asupra integrității fizice și îi îndeamnă să respecte legislația în vigoare, atât pentru siguranța proprie, cât și a celor din jur.