Respectarea regulilor de circulație, adoptarea unei conduite preventive și manifestarea unui comportament responsabil în trafic sunt elemente esențiale pentru reducerea riscurilor și evitarea evenimentelor rutiere.

Pe parcursul zilei de ieri, 3 iunie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au constatat abateri de la normele legale, pe drumurile publice din județ, în cazul a patru conducători auto.

Astfel, în dimineața zilei, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pe strada Barajului din localitate, un autoturism al cărui conducător auto s-a angajat în depășirea unei coloane de autovehicule oprite la culoarea roșie a semaforului.

Polițiștii au procedat la urmărirea autoturismului, iar după oprire acestuia au identificat la volan un bărbat de 39 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat. Totodată, s-a stabilit faptul că autoturismul condus de acesta nu avea inspecția tehnică periodică și asigurarea de răspundere civilă auto valabile.

Polițiștii au procedat la sancționarea contravențională a acestuia pentru faptele constatate și, de asemenea, au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările.

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În aceeași dimineață, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Câmpulung la Tisa au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din localitate a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Cu ocazia deplasării la fața locului s-a constatat faptul că un tânăr de 18 ani ar fi acroșat un stâlp de electricitate, în timp ce efectua manevra de mers cu spatele cu un utilaj de construcții.

În urma verificărilor efectuate a reieșit că, vehiculul condus nu era înmatriculat sau înregistrat în circulație.

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În seara aceleiași zile, în jurul orei 23.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au oprit un autoturism care circula pe raza localității Copalnic Mănăștur, pe D.N. 18B.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 68 de ani.

Polițiștii au procedat la testarea bărbatului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările.

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De asemenea, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au oprit pe strada Iapa, din localitate, un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 38 de ani, din județul Teleorman.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a stabilit că numărul de înmatriculare montat pe autoturism nu îi aparține.

În fiecare situație, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.