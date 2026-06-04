Pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii au desfășurat o acțiune pe drumurile publice din județ, având ca obiectiv principal verificarea respectării normelor rutiere de către toți participanții la trafic.

În cadrul acțiunii, au fost monitorizate principalele artere de circulație, fiind verificate mai multe autoturisme. Polițiștii au aplicat măsurile legale față de cei care au încălcat prevederile legale.

Astfel, pe parcursul zilei de ieri, 03 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au desfășurat o acțiune în sistem integrat alături de specialiștii Serviciului Criminalistic-Grupa Canină și jandarmi.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 57 de autoturisme, iar pentru abaterilor constatate au fost aplicate 47 de sancțiuni contravenționale în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar una pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Totodată, în cazul a patru autoturisme, polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare, iar în cazul unui autoturism reținerea setului de plăcuțe cu număr de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 12.900 de lei.