Azi-noapte, în timp ce polițiștii rutieri acționau pe drumurile publice din județ cu aparatura radar din dotare, doi șoferi au fost depistați în timp ce conduceau autoturisme cu viteza peste limita legală prevăzute pe acele tronsoane de drum.

Astfel, în jurul orei 23.00, polițiștii din Baia Mare au oprit pe strada Oborului din municipiu un autoturism în cazul căruia aparatul de măsura a vitezei a înregistrat 146 km/h, în timp ce în localitatea Șomcuta Mare, în jurul orei 02.40, polițiștii rutieri au surprins un autoturism care circula cu viteza de 140 km/h.

În urma celor constatate, în cazul celor doi tineri, de 21 și 22 de ani, aflați la volanul autoturismelor, polițiștii au dispus reținerea permiselor de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 120 de zile. De asemenea, cei doi șoferi au fost sancționați contravențional cu amendă de 1.822 de lei.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile legale, cei doi conducători auto nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce întrucât au depășit viteza legală cu mai mult de 70 km/h.

Vă reamintim că viteza nu scurtează distanța, ci reduce timpul de reacție în fața unui obstacol neprevăzut și poate tranforma orice eroare minoră într-o tragedie.