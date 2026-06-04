Societatea Vital S.A. – Agenția Ulmeni anunță că, începând de astăzi 04 iunie a.c., va fi presiune redusă / lipsă apa potabilă la robinete în localitățile Someș Uileac și Vicea (parțial). Măsura, independentă de voința noastră, este generată de probleme tehnice.

Disfuncționalitățile în furnizarea apei potabile, către utilizatorii din zona amintită mai sus, se vor menține până în data de 10 iunie 2026, inclusiv.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, societatea Vital S.A. recomandă utilizatorilor afectați să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada menționată.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.