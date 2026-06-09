În perioada 6–7 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Tăuții-Măgherăuș și ai Poliției Orașului Seini au desfășurat o acțiune de amploare pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului de accidente pe drumurile publice din cele două localități.

Operațiunea a vizat în mod special combaterea depășirii limitei legale de viteză, una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Echipajele au acționat în zonele cu risc ridicat, utilizând aparatura radar din dotare pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză.

În urma controalelor, au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 39.690 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 16 permise de conducere, ca măsură complementară de suspendare a dreptului de a conduce.

Un exemplu relevant îl reprezintă un caz înregistrat pe DN1C, în localitatea Bușag, unde un șofer de 39 de ani a fost depistat circulând cu 130 km/h, depășind cu 80 km/h limita legală pe acel sector de drum. Acesta a fost sancționat cu amendă de 2.430 de lei și a rămas fără permis pentru 120 de zile.

Polițiștii rutieri reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație și a adoptării unui comportament preventiv în trafic, pentru siguranța tuturor participanților la drum.