Polițiștii din Baia Mare au deschis un dosar penal pentru furt și fals privind identitatea, după ce două tinere au fost surprinse că ar fi sustras produse dintr-un supermarket din municipiu. Mai mult, una dintre acestea ar fi încercat să inducă în eroare oamenii legii, prezentându-se sub o identitate falsă.

Incidentul a avut loc în seara de 7 iunie, în jurul orei 19:00, când polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș au fost sesizați despre producerea unui furt într-un supermarket din Baia Mare.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că două tinere ar fi luat mai multe bunuri de pe rafturi fără să le achite la casele de marcat. Produsele sustrase au fost găsite asupra acestora și recuperate, fiind restituite magazinului.

Cele două au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Baia Mare pentru verificări suplimentare. În timpul audierilor, una dintre tinere ar fi oferit datele de identificare ale unei alte persoane, încercând astfel să își ascundă adevărata identitate.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, fiind întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de furt și fals privind identitatea.

Foto: AI