Locuitorii comunei Băiuț sunt invitați duminică, 14 iunie, de la ora 18:00, în Parcul Central, la un nou concert susținut de Fanfara din Băiuț, una dintre cele mai îndrăgite tradiții muzicale ale comunității.

Evenimentul promite o seară plină de muzică, voie bună și atmosferă de sărbătoare, într-un cadru relaxant, dedicat tuturor generațiilor. Organizatorii îi invită pe localnici și pe toți iubitorii de fanfară să participe la concert și să susțină această tradiție care continuă să aducă oamenii împreună.

„Veniți să petrecem împreună o seară frumoasă, să ne bucurăm de muzică și să susținem una dintre cele mai frumoase tradiții ale comunei noastre”, este mesajul transmis de organizatori.

Concertul va avea loc în foișorul din Parcul Central Băiuț, iar accesul publicului este liber.