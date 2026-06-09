Un bărbat în vârstă de 73 de ani și-a pierdut viața luni dimineață, pe strada Industriei din municipiul Baia Mare, după ce a căzut de pe bicicletă.

Incidentul s-a produs în jurul orei 06:00. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Maramureș, bărbatul se deplasa cu bicicleta dinspre strada Minerilor către strada Vasile Lucaciu, iar la un moment dat s-ar fi dezechilibrat și s-a prăbușit pe trotuar.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje SMURD, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, victima fiind găsită decedată.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, conform IPJ Maramureș.

Foto: AI