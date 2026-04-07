În data de 6 aprilie a.c., în jurul orie 14.10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au fost sesizați cu privire la faptul că în localitatea Șișești a avut loc un accident rutier, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit că un bărbat de 67 de ani, care conducea un autoturism dinspre localitatea Cavnic înspre localitatea Baia Sprie, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus de mers, iar ulterior a acroșat un copac și un stâlp din lemn.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto. Acesta a fost transporat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.