O amplă acțiune de salvare desfășurată de Salvamont Maramureș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș, s-a încheiat cu succes după recuperarea unui cetățean ucrainean de 30 de ani, aflat în stare gravă într-o zonă izolată din munți.

Totul a început în seara dre sâmbătă, după ce salvatorii au primit un apel de urgență de la o prietenă a familiei tânărului. Imediat, echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureș, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poienile de sub Munte – ITPF Sighetu Marmației, au pornit în căutarea victimei, în condiții dificile și până târziu în noapte.

Din cauza terenului accidentat și a condițiilor nefavorabile, misiunea a fost suspendată temporar, însă căutările au fost reluate în această dimineață.

Un rol decisiv l-a avut elicopterul POA Jibou 343, care a survolat zona cu un salvamontist la bord și a reușit să localizeze victima într-un loc extrem de greu accesibil.

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, tânărul ucrainean rătăcea prin munți de mai bine de o săptămână și nu mai mâncase de aproximativ patru zile. Acesta a fost recuperat și preluat de echipajul medical aflat la bordul elicopterului, fiind transportat la baza muntelui, unde a fost predat unui echipaj SAJ Poienile de sub Munte. Ulterior, victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Reprezentanții Salvamont Maramureș au subliniat colaborarea excelentă dintre toate structurile implicate în misiune: STS, Poliția de Frontieră Poienile de sub Munte, SAJ Poienile de sub Munte și echipajul IGAV al elicopterului 343, format din piloții Dragne Alexandru și Vasii Claudiu, medicul Dacz Monika și asistenta Feric Dariana.

Misiunea reprezintă încă un exemplu de intervenție contracronometru în care cooperarea dintre salvatori și structurile operative a făcut posibilă salvarea unei vieți.