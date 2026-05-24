Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș marchează astăzi, 24 mai, ultima zi a „Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere” prin activități preventive și de control în trafic dedicate combaterii vitezei excesive, una dintre principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave.

În perioada 18-24 mai, polițiștii rutieri maramureșeni au desfășurat zilnic acțiuni informativ-preventive adresate tuturor categoriilor de participanți la trafic, cu scopul conștientizării riscurilor generate de nerespectarea normelor rutiere și al promovării unui comportament responsabil pe drumurile publice.

Ziua de astăzi este dedicată combaterii nerespectării regimului legal de viteză, polițiștii atrăgând atenția asupra faptului că viteza excesivă reduce timpul de reacție și crește semnificativ gravitatea accidentelor rutiere.

Un exemplu recent al acestor demersuri preventive îl reprezintă activitatea ce a avut loc ieri, 23 mai, în orașul Dragomirești, unde polițiștii din localitate și cei ai Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat 29 de autovehicule și au legitimat 34 de persoane. Totodată, au fost constate 15 abateri de la normele legale, iar în cazul a trei conducători auto, care circulau nerespectând limita legală de viteza, s-a impus, pe lângă sancțiunea contravențională, suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pe parcursul întregii săptămâni, activitățile preventive au vizat principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, polițiștii au acționat pentru respectarea regulilor de circulație de către motocicliști, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice, pietoni, precum și pentru combaterea utilizării telefonului mobil la volan și a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Polițiștii maramureșeni reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și adoptării unei conduite preventive, pentru reducerea riscului rutier și prevenirea producerii de accidente.