Lumea medicală din Maramureș este în doliu după trecerea în neființă a medicului Ioan Caragață, unul dintre puținii specialiști din zonă care a activat atât în domeniul anatomiei patologice, cât și al medicinei legale.

De-a lungul anilor, doctorul Ioan Caragață și-a desfășurat activitatea în cadrul Spitalul Municipal Sighetu Marmației, unde a fost apreciat de colegi pentru profesionalism, seriozitate și devotamentul față de actul medical.

Reprezentanții unității medicale au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților, evidențiind contribuția importantă pe care medicul a avut-o în sistemul medical maramureșean, precum și respectul de care s-a bucurat în rândul colegilor și al celor care l-au cunoscut.

Cei care au lucrat alături de el îl descriu drept un profesionist dedicat și un om demn, care și-a exercitat profesia cu responsabilitate și implicare.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să îl odihnească în pace.