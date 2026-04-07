Ca urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de sus, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui tânăr de 28 de ani. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, a reieșit că în data de 3 aprilie a.c., în jurul orei 01.00, după ce ar fi sustras un autoturism parcat pe o stradă din Vișeu de Sus, tânărul l-a condus pe strada Rândunelelor din localitate, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se într-un șanț. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform buletinului de analiză toxicologică emis de instituția medicală competentă, acesta avea o îmbibație alcoolică de peste 1,70 g/l alcool pur în sânge.

Având în vedere întregul material probator existent în cauză, în cursul zilei de ieri, 6 aprilie a.c., cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de astăzi, tânărul urmează să fie prezentat instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, peroanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.