Anchetă de amploare în Maramureș, după o descoperire șocantă făcută pe un câmp de la marginea localității Pribilești. Un craniu uman și un fragment de picior au fost găsite pe un teren proaspăt arat, iar la fața locului au intervenit polițiști, criminaliști, specialiști ai Serviciului de Medicină Legală și un procuror criminalist.

În timpul cercetărilor, anchetatorii au mai descoperit o geacă în care se aflau două telefoane mobile. Zona a fost securizată imediat, iar toate obiectele ridicate urmează să fie analizate de specialiști.

Potrivit primelor estimări, osemintele ar putea avea o vechime de aproximativ 4-5 ani. Anchetatorii încearcă acum să stabilească identitatea victimei și împrejurările în care rămășițele au ajuns pe câmp.

Surse apropiate anchetei spun că este luată în calcul și varianta ca osemintele să aparțină unui bărbat dispărut din zonă în Ajunul Crăciunului din 2022. Acesta a fost căutat la vremea respectivă de familie și polițiști, inclusiv cu ajutorul dronelor, însă fără rezultat. Deocamdată, nu există confirmări oficiale în acest sens.

Specialiștii de la Medicină Legală urmează să efectueze expertize pentru identificarea victimei și stabilirea cauzei morții.

