Joi, 9 aprilie, Joia Mare, de la ora 8:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Tot în Joia Mare, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Denia celor 12 Sfinte Evanghelii la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bixad, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare.

Vineri, 9 aprilie, Vinerea Mare, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Denia Prohodului Domnului la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare.