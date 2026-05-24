În cadrul activităților desfășurate cu ocazia Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, în ziua de 23 mai, dedicată prevenirii și combaterii conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, polițiștii maramureșeni au constatat abateri de la prevederile legale.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat acțiuni în trafic pentru depistarea conducătorilor auto care aleg să urce la volan după consumul de alcool ori substanțe interzise, comportamente care reprezintă un pericol major pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Azi-noapte, în jurul orei 03.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina, utilizând semnalele acustice și luminoase, au oprit pentru control un autoturism, care circula pe D.N. 18, în localitatea Vișeu de Jos.

Întrucât conducătorul auto, un bărbat de 30 de ani, emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la efectuarea testării cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat concentrația de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că șoferul a fost condus la o unitate medicală în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei.

În același timp, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au efectuat verificări în cazul unui conducător auto aflat la volanul unui autoturism, care se deplasa pe strada 22 Decembrie.

Conducătorul auto, un bărbat de 58 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În ambele situații, polițiștii continuă cercetările.

Consumul de alcool sau de substanțe psihoactive afectează capacitatea de reacție, atenția, percepția distanțelor și vitezei, crescând semnificativ riscul producerii unor accidente rutiere grave.

Polițiștii rutieri vor continua acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul consumului de alcool sau substanțe interzise.