La data de 6 aprilie a.c., în jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șomcuta Mare, care supravegheau și monitorizau traficul rutier pe D.J. 182B, în localitate, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui tractor condus de către un bărbat de 65 de ani.

Întrucât conducătorul vehicului emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând concentrația de 1,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale.