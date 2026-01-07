La data de 6 ianuarie a.c., în jurul orei 23.30, ca urmare a unui apel semnalat prin SNUAU 112 prin care se sesiza că o persoană s-ar afla la volanul unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, polițiștii din cadrul Poliției orașului Săliștea de Sus au efectuat verificări pe raza orașului și în localitățile din apropierea acestuia.

Astfel, pe raza localității Moisei polițiștii au oprit un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 36 de ani.

Polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, tânărul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Față de cele constatate, polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.