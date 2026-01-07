Statele Unite au scos Europa din două nenorociri istorice pe care ea însăși le-a generat – cele două războaie mondiale; și nu numai Europa a fost scoasă din cele două nenorociri.

În timp ce Regatul Danemarcei se afla sub ocupația Germaniei naziste, Statele Unite au încheiat un acord de apărare cu Regatul. Pe baza acestui acord, la puțin timp după încheierea Celui de al Doilea Război Mondial, SUA au construit și făcut operațională în Groenlanda actuala bază militară de acolo. Bază care timp de aproape 75 de ani, inclusiv deci în perioada Războiului rece, a avut un obiectiv extrem de important pentru între întregul Occident și NATO – supravegherea spațiului și apărarea arctică. Totul, decenii la rând, pe bani foarte mulți din buzunarele americanilor.

Pentru ca astăzi, când răul globalist și amenințările din partea adversarilor istorici ai Occidentului, pune lumea civilizată sub un enorm semn de întrebare, și când doar America lui Trump mai stă în calea acestui rău, Regatul Danemarcei (în fapt mai mult o ficțiune globalistă azi, ca toate regatele Europei) se ridică în contra Americii nedispusă ca acest teritoriu să ajungă la cheremul răului planetar. Și cine se solidarizează cu Regatul globalist împotriva unei Americi căreia globaliștii vest-europeni ar trebui să-i pupe picioarele pentru tot ce a făcut în istorie pentru continentul lor? Nimeni altcineva decât numiții globaliști, care au adus Europa în ruină și au lăsat astăzi America singură într-o bătălie pe viață și moarte, bătălie care ar fi trebuit să fie și bătălia lor.

E timplu, cred, ca nimeni din lumea acesta, și nici din Apusul european (ajuns deja la apus), să nu-i mai ia pe americani de proști. Iar președintele Trump cred că va face și mai departe tot ce trebuie ca lucrul acesta să înceteze să se mai întâmple.

În imagine, șefa Guvernului danez, o globalistă care pare să creadă că în politică e suficient să fii tupeistă.

Valerian Stan, publicist