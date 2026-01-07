Anul Aniversar cu numărul 67 al Ansamblului Folcloric Național ,,Transilvania” aduce în fața publicului un proiect inedit. Concertul ,,Noi ne potrivim” al artistului Connect-R.

Această întâlnire de suflet între două genuri muzicale diferite este un manifest al iubirii sincere, al frumuseții naturale si al bunătății dintre oameni.

Vor fi momente unice si speciale, alaturi de Connect-R, live Band, Orchestra Nationala ,, Transilvania”, balerinii Ansamblului Folcloric Național ,,Transilvania” își vor da concursul Gavrila-Vorbe Bune, Andreea Ghitiu, Ioana Pricop, Silvia Timis, Gabriela Ardusatan, Aida Lihet, Iulia Ioana Vlad, Geo Ionut Filip.

Vor fi pe scena Ansamblurile de copii si tineri: ,,Mugurasii Maramureșului” si ,,Coconii Maramureșului”.

Evenimentul va avea loc la Sala Sporturilor ,,Lascăr Pană” din Baia Mare, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 18.00.